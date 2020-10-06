Иркутск, , 12:43 — REGNUM В Иркутской области завершились командно-штабные учения Иркутского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) — первые после окончания полного перевооружения соединения на мобильный комплекс «Ярс». Об этом 6 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках учений на маршруты боевого патрулирования в дневное и ночное время выходили ракетные полки в составе более трёх тысяч человек и 300 единиц техники.

В числе других задач учений — совершение манёвренных действий на маршрутах боевого патрулирования и выполнение учебно-боевых задач в условиях действий в районах дислокаций ракетных комплексов условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также активного радиоэлектронного подавления со стороны противника.

Для поиска и уничтожения ДРГ активно применялись комплексы с беспилотными летательными аппаратами, транспортно-боевые вертолёты и группы по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями на вертолётах Ми-8АМТШ.

Также в ходе учений ракетчики отработали вопросы совершения форсированных маршей на расстояние до 100 километров, рассредоточения комплексов со сменой полевых позиций и их инженерного оборудования, а также организации боевого охранения и маскировки. По завершении учений крупногабаритная ракетная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях соединений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходящих в Иркутской области, были задействованы более трёх тысяч человек личного состава и 300 единиц техники.

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