Москва, , 12:46 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова РАН, начались в Новосибирске. Об этом сообщил 6 октября гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

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Специалисты планируют завершить первую и вторую фазы испытаний в ноябре. Затем запланирована третья фаза испытаний. Речь идёт о цельновирионной инактивированной вакцине, на сегодняшний день создание цельновирионных вакцин лучше всего отработано в мире, пояснил он.

«Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений поэтому минимально», — приводит слова Ишмухаметова ТАСС.

В центре Чумакова, добавил он, вакцины по такой технологии создают более 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Центр Чумакова получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на людях.

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