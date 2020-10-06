Томск, , 12:36 — REGNUM В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией Томская область вынуждена вновь частично вернуться к некоторым ограничительным мерам. Об этом сообщил начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

В частности, как сообщили ИА REGNUM 6 октября в областной администрации, в регионе частично отменены плановые госпитализации и приём пациентов.

Уточняется, что эта мера не коснётся случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния здоровья человека. Продолжатся приёмы пациентов, которые имеют медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Незамедлительно и в полном объёме будет проводиться экстренная госпитализация.

Что касается вакцинации, у взрослых она будет проводиться только по эпидемиологическим показаниям. Детская вакцинация в рамках национального календаря прививок будет проходить в полном объёме по записи. Плановые медосмотры и диспансеризация приостановлены.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам», — прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он отметил, что ограничения ориентировочно будут действовать в течение месяца. Их отменят при стабилизации ситуации.

Власти просят томичей по возможности сократить посещения медицинских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 6 октября выявлено 8103 носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено более 8 тысяч носителей коронавируса