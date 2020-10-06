Москва, , 12:39 — REGNUM За истекшие сутки в столице России было выявлено свыше 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом с 15 мая, когда в Москве было выявлено 4748 заразившихся. Об этом 28 июля сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, за сутки в Москве выявили 4082 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 311 559.

Также сообщается, что за это же время в столице России от COVID-19 скончался 31 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 5401.

При этом уточняется, что на данный момент в Москве 255 100 человек вылечились от нового заболевания, 1156 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в столице России было выявлено 3537 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.