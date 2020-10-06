Калуга, , 12:50 — REGNUM В Калужской области вакцинирована от гриппа 191 тысяча человек. Дополнительно на закупку поливалентной вакцины местный бюджет выделил 35 млн рублей. За счет федерального бюджета в область дополнительно поступило свыше 266 тысяч доз поливалентной вакцины. План по вакцинации выполнен на 30%, а до ноября планируется привить более 60% жителей. Об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Вакцинация

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Всего за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 8492 случая ОРВИ (предыдущая неделя — 7981). Относительный недельный прирост числа заболевших составил 6,4% (предыдущая неделя — 1,3%). Случаев гриппа не зарегистрировано.

Повышенная активность ОРВИ сохранилась в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 9,3% Нестабильной эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ была в Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Сухиничском и Ферзиковский районах. В Калуге повышенная активность ОРВИ отмечена в возрастных группах 3−6 лет, 7−14 лет и 15 лет и старше, где наблюдалось превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 23,6%, 32,8% и 31,9% соответственно. Приостановлены занятия в пяти классах двух общеобразовательных учебных заведений в Калуге и одного класса в Мещовском районе.

Активная прививочная кампания, развернутая в области, должна повлиять на ситуацию заболеваемости населения сезонными ОРВИ и гриппом.

«До наступления эпидсезона мы стопроцентно выполним план по вакцинации, что значительно улучшит ситуацию с заболеваемостью ОРВИ», — заверил участников встречи министр здравоохранения области Алан Цкаев.

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