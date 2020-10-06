Томск, , 12:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 121 человека, за весь период — у 8103. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в областной администрации.

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В регионе выздоровели ещё 15 человек. Общее число выздоровевших — 6511.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 октября в Томской области выявили 106 носителей коронавируса.

За весь период в регионе скончались 88 пациентов с SARS-CoV-2.

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