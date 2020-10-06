Самара, , 12:17 — REGNUM Трое пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 54-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 88-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончались 206 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,66 (в России — 1,75), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 6,45 (в России — 14,84).

Отмечается, что за минувшие сутки по области было выявлено 115 фактов заражения коронавирусом. А всего вы регионе было выявлено 12 447 случаев инфицирования этой инфекцией. При этом справились с ней 9699 человек. На учете у врачей стоят 302 человека.

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