Курск, , 12:13 — REGNUM В Курской области 6 октября зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на семь больше, чем было подтверждено 5 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8453 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 6885 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки. Скончались 58 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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