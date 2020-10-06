Ново-Огарево, Московская область, , 12:11 — REGNUM Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год составил более 4,5 лет, заявил 6 октября президент страны Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», — заявил глава государства.

Российский лидер также обратил внимание на прямую связь между продолжительностью жизни и регулярными занятиями спортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным.

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