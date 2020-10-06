с. Уйское, Челябинская область, , 12:11 — REGNUM В Уйском районе Челябинской области супружеская пара осуждена за мошенничество с пособием по безработице. Обманным путём они смогли получить почти 143 тыс. рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия и суда, преступление было совершено в 2016—2018 годах. Эти граждане вносили в свои трудовые книжки ложные сведения о трудовой деятельности, также предоставляли подложные справки о размере средней зарплаты. Но в итоге обман был раскрыт.

У обвиняемых арестовали диван и телевизор. Часть ущерба они уже возместили. Мужчине суд назначил обязательные работы на 360 часов, а женщине — шесть месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов дохода в пользу государства. Также он должны вернуть оставшиеся незаконно полученные средства.