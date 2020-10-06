Ульяновск, , 12:15 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября всем классным руководителям полагаются доплаты в размере 5 тыс. рублей. В Ульяновской области первые выплаты начислили 6 719 педагогам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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При этом в дополнение к федеральным ульяновские педагоги с 1−4 класс получают и региональные выплаты — почти 1,8 тыс. рублей, учителя 5−11 классов — 2,2 тыс. рублей. Всего в 2020 году предусмотрено на территории области обеспечить педагогов выплатами на общую сумму в 483 млн рублей, пояснила министр просвещения и воспитания Наталья Семёнова.

Ранее губернатор Сергей Морозов подписал указ «О повышении престижа деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях в Ульяновской области». Согласно документу, с 2021 года педагоги, ставшие победителями и призерами ежегодного областного конкурса «Самый классный классный» получат субсидии. Образовательные организации смогут рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 300 тысяч, 500 тысяч и 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, решение о дополнительных федеральных выплатах классным руководителям было правильным и своевременным, заявил 5 октября президент страны Владимир Путин на видеовстрече с преподавателями и студентами педагогических вузов. Классные руководители российских школ уже подтвердили правильность этого поощрения своей «искренней самоотдачей», особенно «в непростое время» пандемии.

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