Москва, , 12:01 — REGNUM Минобрнауки РФ опубликовало перечень «льготных» олимпиад для выпускников школ. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

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"Опубликован перечень олимпиад школьников на 2020/2021 учебный год. В список включены олимпиады, дающие льготы при поступлении в высшие учебные заведения. А также указан их профиль, уровень и организаторы», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о трёхступенчатой системе олимпиад, а также уточнили, что наибольшие льготы могут получить победители и призёры олимпиад первого уровня.