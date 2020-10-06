Уфа, , 12:03 — REGNUM 44 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе был выявлен 9051 факт заражения этой инфекцией. При этом, справились с ней 8223 человек, в том числе 15 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах продолжают лечение 102 пациента, а 684 человека лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 октября глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Так, гражданам пенсионного возраста рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Исключение составляет покупка лекарств, продуктов питания, а также обращение в салоны связи и поездки на дачи, посещение кладбищ.

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