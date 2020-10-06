Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 октября выявили 204 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки. Накануне сообщалось о 199 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 33 578 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки в регионе выписаны 43 человека, всего выздоровели с начала пандемии 28 777 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом двое жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 598 человек. Накануне сообщалось еще о двух летальных случаях. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4203 человека. Из общего числа носителей лечение в стационарах получают около 1,5 тыс. человек, 2,7 тыс. жителей наблюдаются медиками по месту жительства, 14 человек — в обсерваторах.

Напомним, предыдущий максимум прироста зараженных за сутки с июля бы зафиксирован по состоянию на 4 октября — 201 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области вырос до 1,14. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда составляет 11%.

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