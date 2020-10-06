Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM В Ростовской области вакцинация от COVID-19 пока не началась. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 6 октября.

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«Вакцинация начнётся с понедельника (то есть, первые прививки от коронавируса нового типа будут сделаны 12 октября. — Прим. ИА REGNUM)» — уточнили власти.

Напомним, что тестовая партия вакцины от коронавирусной инфекции доставлена в Ростовскую область для отработки логистической схемы. О её получении 17 сентября сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.