Джакарта, , 11:58 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2, которое продолжает расти в Индонезии, показывает, что передача коронавируса все еще происходит и не может полностью контролироваться государством, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Согласно данным правительства, за последние 24 часа в стране подтвердили 4056 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в стране выявлено 311 176 носителей коронавируса.

В период с 5 по 6 октября 2020 года в Индонезии скончались 121 пациент с COVID-19. Таким образом, коронавирус унес жизни 11 374 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, статистические данные университета Джона Хопкинса показали, что на Индонезию приходится 0,87% случаев заражения SARS-CoV-2 в мире.

Читайте также: На Индонезию приходится 0,87% случаев заражения SARS-CoV-2 в мире