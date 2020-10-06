Киев, , 12:06 — REGNUM В рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) 687 человек болеет COVID-19. Об этом заявили 6 октября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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По данным пресс-службы, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 41 силовика. Семеро из них были госпитализированы, остальные проходят лечение в домашних условиях под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине выросло до 234 584.

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