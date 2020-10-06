Оренбург, , 11:58 — REGNUM В Оренбургской области суды заявили об изменениях в работе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Информация об этом опубликована на сайтах судебных инстанций.

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Так, из-за ухудшения эпидобстановки Оренбургский областной суд с 6 по 12 октября приостанавливает личный прием граждан и ограничивает доступ в здание граждан, не являющихся участниками судебных процессов. Для подачи документов рекомендуют воспользоваться сервисом «Электронное правосудие» либо услугами почтовой связи.

Напомним, с регионе с 28 сентября ужесточен коронавирусный режим из-за роста заболеваемости. С начала пандемии в области выявлено 13 532 случая заражения коронавирусом. Ежедневно выявляют более ста носителей SARS-CoV-2.

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