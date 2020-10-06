Псков, , 11:56 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 6 октября в областном оперативном штабе. Это на восемь случаев меньше, чем было сутками ранее.

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За последние 24 часа в области выписаны 18 пациентов, ранее заразившихся коронавирусом, это на 16 выписанных больше, чем за день до этого.

«Кривая заболевших #ковид медленно направилась вниз. Число выздоровевших выросло. Но, баланс очень зыбкий», — прокомментировал текущую ситуацию на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регионе за всё время пандемии подтверждено 5769 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4133 человека. Умерли от COVID-19 за всё время 66 человек.

На данный момент проведено 105 783 исследований на коронавирус, в том числе 763 — за минувшие сутки.

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