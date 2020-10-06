Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы возникновения природных пожаров продлено действие штормового предупреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, на территории Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, сохранится чрезвычайная пожароопасность. Особый режим будет действовать в период с 7 по 9 октября.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с высокой угрозой пожаров жителям Ростовской области необходимо соблюдать осторожность в обращении с огнём, запрещено разводить костры, бросать горящие спички, выжигать сухостой.