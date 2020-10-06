Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его завели по фактам халатности и истязания. Следователи полагают, что в 2004—2019 годах неустановленные пока лица причинили семерым детям психические и физические страдания. Обстоятельства произошедшего выясняются. Также идёт поиск причастных к произошедшему лиц.

Ранее информация об истязаниях прошла в ряде СМИ. После этого СКР начал проверку. Свои проверочные мероприятия организовали и в Екатеринбургской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас монастырь находится фактически под управлением отлучённого от церкви схимонаха Сергия. В июле он был лишён статуса священника.