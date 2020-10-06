Самара, , 12:22 — REGNUM Дополнительный общественный транспорт будут выводить на линию в часы пик в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, действенной мерой профилактики распространения коронавируса является масочный режим и соблюдение рекомендованной дистанции.

В связи с этим, председатель правительства региона Виктор Кудряшов поручил главам муниципальных образований обеспечить максимальный выезд транспортных средств в часы пик.

По его словам, около 70% поездок на общественном транспорте совершают льготники. Правительство региона компенсировало транспортным предприятиям в полном объеме потери за несколько месяцев по причине того, что льготники стали меньше ездить. Если ранее предприятия получали за каждого фактически перевезенного льготника, то после того, как перевозчики стали недополучать средства, было решено заменить эту помощь прямыми субсидиями исходя из расчета нормативного количества. Эта работа будет продолжена. При этом задачей глав муниципалитетов является обеспечение максимального вывода транспортных средств, отметил он.

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