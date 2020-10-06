Омск, , 11:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в областном оперативном штабе.

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Всего в регионе умерли 324 пациента с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 октября в Омской области также умерли четыре пациента с коронавирусом.

По состоянию на 6 октября в регионе SARS-CoV-2 выявлен у 11 610 человек. Выздоровели 9560 человек.

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