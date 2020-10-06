Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 6 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 454 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 97 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 90 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 9 204 человека, за сутки — 41 пациент. 137 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, свыше 234 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 48 337 992.

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