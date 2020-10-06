Москва, , 11:47 — REGNUM В расширенный список неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля в России, попали летние шины, используемые зимой. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

За использование летних шин будут предусмотрены штрафы. Также теперь в РФ запрещена установка восстановленных шин на передней оси и разных шин в зимний период. Ограничения начнут своё действие с 1 июля 2021 года.

Кроме того, предусмотрены новые штрафы для водителей, которые будут слепить встречные машины нештатным ксеноном и для тех, кто специально отключает омыватель передних фонарей зимой с целью экономии очистительной жидкости.

К нарушениям теперь относятся: течь жидкости из системы гидроусилителя руля, неисправность гидроусилителя руля, а также коррозия в тормозной системе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец порекомендовал владельцам автомобилей, проживающим в европейской части России, сменить летнюю резину на зимнюю в последнюю неделю октября.

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