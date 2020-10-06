Астрахань, , 11:33 — REGNUM В Астраханской области 6 октября подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7454 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 867 человек.

Выздоровели 6789 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 122 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03 — на 0,06 больше, чем в предыдущие сутки.

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