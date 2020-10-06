Джакарта, , 11:33 — REGNUM Глава конфедерации индонезийских профсоюзов рабочих Саид Икбал заявил, что в общей сложности 32 конфедерации профсоюзов готовы присоединиться к национальной забастовке, намеченной на 6−8 октября 2020 года, сообщает Kompas.

Около двух миллионов рабочих присоединятся к национальной забастовке.

В национальной забастовке рабочие выступят против сводного закона о создании рабочих мест. В частности, рабочие требуют установить минимальную заработную плату без каких-либо условий. Кроме того, работники просят не уменьшать размер выходного пособия.

Как сообщало ИА REGNUM, различные организации народного движения, входящие в Объединенное народное рабочее движение, и региональные союзы в Индонезии призывают к общенациональной забастовке 6, 7 и 8 октября 2020 года.

Подробнее в материале: Жители Индонезии готовятся к общенациональной забастовке