Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области загрузка подготовленного коечного фонда для пациентов с COVID-19 приблизилась к 66%. Это следует из оперативных данных, актуальных на утро 6 октября, передаёт ИА REGNUM.

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В настоящее время в стационары госпитализировано 1 тыс. 753 пациента. Из них в тяжёлом состоянии находятся 97 человек. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. 159 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе заседания регионального оперштаба 2 октября донской губернатор Василий Голубев сообщил об открытии госпиталя для пациентов с коронавирусом на базе областной клинической больницы № 1. По его словам, на Дону подготовлено 2 тыс. 664 койки для носителей инфекции, однако не все они начали приём больных. Развёрнутый коечный фонд заполнен на 90%.

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