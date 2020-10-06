Чита, , 11:31 — REGNUM В Забайкальском крае за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это рекордный показатель с 15 июня, когда суточный прирост составил 93 человека.

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«В настоящее время, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6881, из них 5194 (36 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений», — отметили в правительстве.

Кроме того, за сутки в регионе зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с COVID-19. Таким образом, всего за время эпидемии здесь скончались 71 человек.

В оперативном штабе напомнили, что на территории края сохраняется режим повышенной готовности.

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