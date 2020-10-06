Ульяновск, , 12:46 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии носителями коронавируса стали 16 304 человека. За сутки инфекцию выявили еще у 149 заболевших. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Побороть заболевание смогли 13 654 пациента, за сутки — 100 человек. Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 173 ульяновца.

ИА REGNUM напоминает, за минувшие сутки в России выявили 11 615 носителей коронавируса. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб Москвы. Это на 727 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 10 888 случаев заражения. Всего в России выявили более 1237,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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