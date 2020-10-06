Сеул, , 11:30 — REGNUM В Южной Корее выявили два случая мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, это первый случай выявления данного синдрома внутри страны. Известно, что мультисистемный воспалительный синдром у детей был обнаружен у двух мальчиков 11 и 12 лет.

Отмечается, что первый случай синдрома мультисистемного воспаления у детей был выявлен в Великобритании в конце апреля. После этого в США было зарегистрировано более 900 случаев, из которых 19 смертельных. Около сотни случаев были зарегистрированы во Франции и Великобритании.

Синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков— поражающий одновременно несколько систем организма, воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки. Предполагается, что синдром может являться осложнением от заражения SARS-CoV-2.

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