Лондон, , 11:27 — REGNUM Британский зубной врач Ученна Окойе призвала сограждан не прибегать к самолечению из-за введенных в королевстве жестких ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает 6 октября Sky News.

Причиной для беспокойства медика стало то, что в связи с введением жестких мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были отменены миллионы назначений у дантистов. Окойе подчеркнула, что понимает мотивы людей, испытывающих боль и прибегающих к самолечению. Тем не менее она обратила внимание на то, что даже в нынешних условиях можно получить помощь со стороны квалифицированного медицинского сотрудника.

Напомним, в связи с быстрым ростом численности заболевших в Великобритании COVID-19 за последние недели правительство страны приняло решение вновь ввести ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. В Лондоне уже подчеркнули, что в случае, если остановить рост числа заболевших такими методами не удастся, власти будут вынуждены вновь ввести карантин.