Сингапур, 6 октября 2020, 11:45 — REGNUM Смертную казнь считают более эффективным инструментом предотвращения преступлений, чем пожизненное заключение, примерно 70% граждан Сингапура и проживающих в городе-государстве иностранцев. Об этом 6 октября со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции Касивисванатана Шанмугама сообщает газета The Straits Times.
Издание опубликовало выдержки из письменного ответа министра на запрос депутатов. По словам Шанмугама, по запросу МВД ещё в 2019 году на эту тему проводился социологический опрос.
Глава МВД отметил, что такого-же мнения придерживаются и посещающие Сингапур иностранные граждане.
В ответе депутатам Шанмугам напомнил, что перед введением смертной казни, в 1973 году, в Сингапуре произошло более 170 вооружённых разбойных нападений. А за год после её введения количество таких преступлений снизилось на 39%.
«А за последние 13 лет не было зафиксировано ни одного подобного преступления».
Министр подчеркнул, что одним из самых безопасных в мире мест для жизни (и граждане это ценят) Сингапур стал именно «благодаря действующей системе правосудия».
Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 году были повешены восемь осужденных, что на четыре человека больше, чем в 2016 году.
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