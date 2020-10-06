Сингапур, , 11:45 — REGNUM Смертную казнь считают более эффективным инструментом предотвращения преступлений, чем пожизненное заключение, примерно 70% граждан Сингапура и проживающих в городе-государстве иностранцев. Об этом 6 октября со ссылкой на министра внутренних дел и юстиции Касивисванатана Шанмугама сообщает газета The Straits Times.

Издание опубликовало выдержки из письменного ответа министра на запрос депутатов. По словам Шанмугама, по запросу МВД ещё в 2019 году на эту тему проводился социологический опрос.

«Примерно 70% респондентов считают, что именно благодаря наличию смертной казни в стране предотвращаются такие преступления, как вооружённый разбой, убийство, торговля наркотиками». Касивисванатан Шанмугам

Глава МВД отметил, что такого-же мнения придерживаются и посещающие Сингапур иностранные граждане.

В ответе депутатам Шанмугам напомнил, что перед введением смертной казни, в 1973 году, в Сингапуре произошло более 170 вооружённых разбойных нападений. А за год после её введения количество таких преступлений снизилось на 39%.

«А за последние 13 лет не было зафиксировано ни одного подобного преступления».

Касивисванатан Шанмугам

Министр подчеркнул, что одним из самых безопасных в мире мест для жизни (и граждане это ценят) Сингапур стал именно «благодаря действующей системе правосудия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в 2017 году были повешены восемь осужденных, что на четыре человека больше, чем в 2016 году.

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