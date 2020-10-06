Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 6 октября, зафиксирован летальный исход у семи пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Пять человек умерли от COVID-19, двое — от сопутствующих заболеваний. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе скончались 493 пациента, чей результат теста на коронавирус оказался положительным. В 297 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в 196 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье с конца марта выявлено 10 336 случаев заражения коронавирусом. Оправились от болезни 7 028 человек.

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