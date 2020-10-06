Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Гражданину Бразилии Эдуардо Ришарду Серкези Фаузи, ранее находящегося в розыске по линии Интерпола, продлили срок ареста в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Фаузи обвиняется в нападении на киностудию в Рио-де-Жанейро, где снимали оскорбительный для христиан фильм «Первое искушение Христа». В этой кинокартине Иисуса Христа изобразили гомосексуалистом.

Гражданин Бразилии пробудет под арестом до 3 ноября 2020 года. Решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга.