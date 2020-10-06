Красноярск, , 11:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярске скончался один пациент с коронавирусом, за весь период — 562. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в краевом оперативном штабе.

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В регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 20 724 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 137 случаев заражения.

Выздоровели ещё 80 человек. Общее число выздоровевших в крае — 15 657.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 октября в Красноярском крае было выявлено 120 носителей коронавируса, скончались два пациента с SARS-CoV-2.

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