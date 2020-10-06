Ижевск, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось об одном летальном случае.

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Умерли две женщины в возрасте 73 и 80 лет, а также 89-летний мужчина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в регионе выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 106 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6042 случаев

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