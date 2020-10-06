Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 6 октября.

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Жертвами COVID-19 стали четыре женщины в возрасте от 59 до 73 лет и шестеро мужчин в возрасте от 55 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончался 551 носитель коронавирусной инфекции.

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