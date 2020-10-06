Челябинск, , 11:17 — REGNUM Чиновники всё же отремонтируют подъёмник в доме на улице Шота Руставели, 1б, где проживает инвалид-колясочник. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, сейчас устройство находится в рабочем состоянии, но требует ремонта. Представители власти приняли решение провести его до 15 октября. Кроме того, органам исполнительной власти уже поручено рассмотреть вопрос о том, чтобы обеспечить этого гражданина специальным средством передвижения.

Прокурорская проверка пока продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, инвалид начал сбор денег на ремонт пандуса. Поводом стал отказ от чиновников в помощи.

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