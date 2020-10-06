Москва, , 11:17 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделает доклад президенту Владимиру Путину по итогам своей поездки в Новосибирск. Он расскажет главе государства об экологических проблемах Сибири, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

Напомним, эти вопросы были подняты на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности, которое провёл Николай Патрушев в Новосибирске. По его словам, в ряде регионов СФО ситуация с экологией остаётся неблагополучной.

«Состояние атмосферного воздуха в 22 городах округа, где проживает более 40% городского населения, характеризуется высоким и очень высоким уровнем загрязнения», — отметил он.

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