Петрозаводск, , 11:24 — REGNUM В Карелии подтвержден 39-й летальный исход от COVID-19 с начала пандемии коронавирусной инфекции. Скончался петрозаводчанин 1952 года рождения. Об этом 6 октября сообщил в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, мужчина страдал сопутствующими заболеваниями, которые усугубили течение болезни и не позволили справиться с инфекцией.

«В целом, смертность от коронавируса в республике составляет 6,4 случая на 100 тысяч населения. В среднем по России этот показатель намного выше — 14,6 случая на 100 тысяч населения», — успокоил земляков глава региона.

За прошедшие сутки в Карелии было выявлено 70 инфицированных, в том числе четыре ребенка, из которых 55 человек имели признаки COVID-19, остальные — без симптомов. Отметим, что 4 октября в регионе было выявлено всего 25 новых носителей SARS-CoV-2, что на 45 случаев меньше, чем 5 октября. Всего с начала пандемии в Карелии зафиксировано 4326 инфицированных.

В числе новых случаев 46 выявлены в Петрозаводске, по три — в поселке Лоухи и в Пряже, пять в Кондопоге, один в Кеми. Еще три инфицированных в Сегежском районе, двое в Костомукше, один в поселке Летнереченский Беломорского района, двое в Лахденпохском районе и четыре в Прионежском районе.

«В стационарах находятся 170 человек, из них в состоянии средней тяжести — 155, плюс 14 за сутки, тяжелых — ноль, на аппарате ИВЛ — три пациента», — разъяснил Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день 3559 человек выписаны, в том числе 34 — за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1404 человека, в том числе семь человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 78 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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