Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию, на 6 октября, выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 трое детей и 85 взрослых: 33 мужчины и 52 женщины, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе отмечен ежедневный рост показателя выявляемых случаев заражения за сутки. Так, днем ранее (на 5 октября) выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, на 4 октября — 84 случая.

На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 0,9%, коэффициент распространения — 1,08 (на 5 октября — 1,09). Суточное число выздоровлений составляет 55 человек, а на 5 октября — 40, что ниже числа выявляемых за день случаев заражения.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 10 336 носителей коронавируса. Скончались 493 пациентов с COVID-19. Выздоровели 7 028 человек. Продолжают лечение в больницах 1 517 пациентов.

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