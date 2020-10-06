Уфа, , 11:19 — REGNUM Гранты молодым учителям, которые работают в сёлах, вручил глава Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году глава региона учредил 150 грантов сельским педагогам в размере 690 тысяч рублей каждый.

По его словам, сельские учителя являются настоящими героями, поскольку многие педагоги хотят работать в городах. А в селах, порой, нет комфорта и условий, но несмотря на это, педагоги работают и учат детей.

Хабиров также отметил, что программа поддержки учителей, которые работают в селах, будет сохранена, ее будут дорабатывать и делать лучше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом прошлого года глава Башкирии учредил 100 ежегодных грантов по 600 тысяч рублей для поддержки молодых и перспективных сельских педагогов. А в текущем году количество грантов было увеличено до 150. Вырос и их размер до 690 тысяч рублей.

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