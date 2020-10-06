Киев, , 11:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины будет предлагать усилить карантин по всей стране, когда заполняемость мест в больницах для больных коронавирусом превысит 60%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава ведомства Максим Степанов.

По его словам, сейчас занято примерно 45% от количества доступных мест — в целом по стране есть более 37 тыс. мест для больных коронавирусом, при этом в больницах находятся 16.745 пациентов с COVID-19 или с подозрением.

«Если мы выйдем больше чем на 60%, будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина… а предложим вводить более жесткие ограничением на территории всей страны», — сказал Степанов.

При этом министр уточнил, что речь идет не ожестком локдауне в стране, а в большей степени об ограничениях массовых мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне эксперты заявили о планах властей Украины вернуть жесткий карантин сразу после местных выборов, в ноябре или декабре этого года.

За минувшие сутки, согласно официальным данным, в стране зафиксировано 4.348 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом летальных случаев — 90.