Красноярск, , 11:12 — REGNUM В Красноярске предстанут перед судом бывший министр социальной политики края Галина Пашинова, её бывший первый заместитель и трое представителей коммерческой организации. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовно дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности краевого УФСБ. Расследование завершено.

Пашинова обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Бывший первый замминистра соцполитики и трое жителей Красноярска обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что с 2017 по 2018 год первый замминистра социальной политики и трое сотрудников коммерческой организации сговорились и похитили более 4,2 млн рублей. Эти деньги были выделены из краевого бюджета региональному министерству соцполитики для приобретения подарков, которые должны были вручить ветеранам в ходе празднования Дня Победы. Вместо этого ветеранам вручили более дешёвые товары в меньшем количестве. Оставшиеся деньги обвиняемые присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Галина Пашинова, которая в то время занимала пост министра социальной политики края, знала, что контракты на приобретение подарков не исполнены. Однако она подписала все необходимые документы для перечисления денег коммерческой организации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

«Ранее перед судом по обвинению в мошенничестве предстала их соучастница — начальник отдела по вопросам ветеранов, реабилитированных, военнослужащих и пенсионеров регионального министерства социальной политики», — говорится в сообщении Главного следственного управления СКР по краю и республике.

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Как сообщал ИА REGNUM, в мае 2020 года стало известно, что в Красноярске в суд направили дело экс-сотрудницы министерства соцполитики края, обвиняемой в похищении бюджетных средств, выделенных на подарки ветеранам ко Дню Победы.

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