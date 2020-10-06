Москва, , 11:16 — REGNUM В связи с участившимися случаями мошенничества Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил новый сервис по проверке полисов ОСАГО. Об этом 6 октября сообщают «Известия».

Благодаря новому сервису автовладельцы могут проверить корректно ли страховой агент внес их данные в полис. Новый сервис РСА поможет не только выявить мошенничество со стороны агентов, но и избежать штрафов или лишения страховой выплаты.

Ранее на сайте РСА была возможность проверить действующий ли у автовладельца полис ОСАГО на момент дорожно-транспортного происшествия. Сейчас функционал сервиса был расширен. Так, автовладелец теперь может узнать какие параметры были введены при оформлении полиса.

Это поможет выявить мошенничество со стороны страховщика, если тот ввел неверные данные с целью занижения коэффициентов. При такой схеме автовладельцы платят страховому агенту полную стоимость страховки, а разницу мошенник забирает себе. В случае ДТП владелец авто не сможет воспользоваться полисом, поскольку тот станет недействительным.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев 2020 года в России было заключено 11,2 млн электронных договоров ОСАГО.

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