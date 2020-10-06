Ижевск, , 11:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 октября выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 106 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6042 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 45 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4030 человек. 106 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1906 человек. Из их числа 1343 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 491 — в состоянии средней степени тяжести, 72 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в республике провели 394 172 исследования для выявления заражения коронавирусом. За предыдущие сутки лаборатории республики провели 3679 тестов на коронавирус.

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