Киев, , 11:08 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 4348 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 6 октября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, от осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 90 человек, выздоровели более 2 тыс. пациентов.

За время пандемии на Украине выявили 234 584 заразившихся, из них 4520 человек скончались, а выздоровели более 100 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, что из 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на Украине используется лишь малая часть.

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