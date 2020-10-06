Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области изо дня в день растёт число новых случаев заражения коронавирусом. Так, если за предшествующие сутки на Дону было выявлено 244 носителя инфекции, то на утро 6 октября прирост составил 253 случая, передаёт ИА REGNUM.

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Новые случаи заражения SARS-CoV-2 зарегистрированы в 27 муниципальных образованиях Ростовской области. Лидерами являются Ростов-на-Дону (124 носителя инфекции), Новошахтинск (36 человек), Гуково (35 человек) и Зверево (13 человек). Среди заболевших COVID-19 чуть менее четверти — пожилые люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 23 тыс. 302 человек.

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