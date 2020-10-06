Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Санкт-Петербург по показателю суточной смертности от COVID-19 приблизился к июньским «рекордам», когда за день власти отчитывались о 30−50 погибших. Тогда это объясняли «накопленными» летальными исходами весны, на установление причины которых требовалось длительное время, но с тех пор систему упростили.

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По данным оперативного штаба от 6 октября, в Северной столице за последние сутки от COVID-19 скончались 34 человека. Это больше, чем в Москве за тот же период. Напомним, летальность болезни в Петербурге превышает московскую в четыре раза — 6,9% против 1,7%.

Всего в Петербурге за время пандемии от COVID-19 скончались, по официальным данным, 3107 человек. Всего в городе коронавирус нашли у 45 176 жителей, из них выздоровели 30 153 человека.

В России за сутки подтвердили еще 188 летальных исходов, общее число зараженных достигло 1 237 504 человек.

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